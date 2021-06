Davide Lorusso a Jessica Antonini: “Non l’ho presa in giro”, la reazione alla presunta omosessualità



Dopo le rivelazioni di Jessica Antonini sulla rottura con Davide Lorusso e le insinuazioni sulla sua omosessualità, è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a dire la sua e svelare i motivi che si nascondono dietro la rottura. Secondo il barman lui avrebbe solo voluto qualche momento di riflessione per risolvere dei dubbi, riconoscendo di aver sbagliato e di essersi comportato non adeguatamente: “Non l’ho mai presa in giro, non capisco perché debba buttare via quello che c’è stato”.

