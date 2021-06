Delitto Chiara Gualzetti, il papà della 16enne: “Conosco l’assassino, non ha demoni, cerca un alibi”



“Conosco l’assassino di mia figlia, ha fatto uno stage con me e non ha mai dimostrato demoni”, così Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, la ragazzina di 16 anni uccisa a coltellate da un coetaneo a pochi chilometri da casa vicino all’abbazia di Monteveglio, nel Bolognese, chiede che ora che il ragazzo paghi per quello che ha fatto.

