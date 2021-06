Delitto di Avetrana: annullate le condanne di Michele Misseri e Ivano Russo nel processo sui depistaggi



Annullate in appello le condanne per Michele Misseri e Ivano Russo nel processo sui depistaggi e falsi testimoni legato all’omicidio di Sarah Scazzi, la studentessa 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. La Corte ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Nessuna condanna anche per tutti gli altri imputati.

