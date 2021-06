Denise, la mamma Piera Maggio all’ex marito Toni Pipitone: “Perché sei uscito fuori dopo 17 anni?”



Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, ha risposto nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2 ad alcune dichiarazioni rilasciate in tv dall’ex marito Toni Pipitone: “Lui non c’entra niente col sequestro di Denise, non voglio assolutamente che si pensi una cosa del genere. Ma devo dire un’altra cosa: sono state dette tante inesattezze e così sono costretta ad intervenire. Perché sei uscito fuori dopo 17 anni, visto che non volevi che si facesse il tuo nome e che non sei stato mai presente? Non ci siamo dati una spiegazione”.

