Denise, nuove intercettazioni di Anna Corona e la figlia Jessica: “Devi solo guardarmi e rispondere”



Nuove, inedite intercettazioni tra Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone, e la figlia Jessica, già processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona: “Quando parlo non perdere le staffe, perché io sono tua madre, non sono l’appuntato dei carabinieri. Tu devi stare calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere”.

