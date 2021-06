Denise Pipitone, il dialogo intercettato tra Jessica Pulizzi e la sorellina: “C’a diri chistu”



Gli aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone nel corso della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”: Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina di Mazara del Vallo e assolta per il suo rapimento, fornì alla polizia un numero di telefono vecchio e non quello che utilizzava il giorno della scomparsa della piccola. E alla sorella undicenne dava consigli su come comportarsi con gli inquirenti: “Devi dire questo”.

Continua a leggere



Gli aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone nel corso della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”: Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina di Mazara del Vallo e assolta per il suo rapimento, fornì alla polizia un numero di telefono vecchio e non quello che utilizzava il giorno della scomparsa della piccola. E alla sorella undicenne dava consigli su come comportarsi con gli inquirenti: “Devi dire questo”.

Continua a leggere

Continua a leggere