Denise Pipitone, Piera Maggio a Mattino 5: “Poteva essere trovata il giorno dopo la sua scomparsa”



Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, è intervenuta a Mattino 5 per commentare gli ultimi risvolti delle indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo (Trapani) nel 2004. “Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c’è da riflettere…”. La donna, in lacrime, ha parlato anche del dolore dei suoi familiari in tutti questi anni.

