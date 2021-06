Diego Dalla Palma: “Picchiato dal mio compagno fino a perdere i sensi”



Il make up artist sente di essere stato vittima di manipolazione affettiva: “Non mi sono accorto che alcuni uomini sono stati con me solo per ciò che potevo portare loro a livello di contatti sociali. L’ho trovato squallido”. Ma peggio di questo c’è il fatto che, stando ai suoi racconti senza timori, avrebbe subito violenze fisiche in più occasioni. C’è stato un uomo che lo avrebbe massacrato di botte: “fu uno shock enorme, mi ha picchiato fino al punto di farmi perdere conoscenza”, confida al Fatto Quotidiano.

