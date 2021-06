“Dobbiamo isolare quello scimpanzè”: l’assurdo insulto razzista di una prof ad un alunno straniero



Gravissimo episodio di razzismo in un’aula di una scuola media di Spoleto: il ragazzo sarebbe stato insultato in sua assenza. L’episodio, risalente a ottobre, è stato raccontato solo oggi sui social del padre, in Italia da 30 anni: “Ho aspettato di ricevere le scuse, invece solo silenzio, così ho denunciato”

