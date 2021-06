Domenico Berardi e la fidanzata Francesca Fantuzzi, l’amore nato su Facebook e il figlio Nicolò



Domenico Berardi è fidanzato dal 2012 con Francesca Fantucci. La loro storia è iniziata grazie a Francesca, che avendolo notato mentre era in campo con la Primavera del Sassuolo, ha fatto la prima mossa contattandolo su Facebook per il suo compleanno. A dicembre 2020 sono diventati genitori di Nicolò e dalle foto pubblicate su Instagram è chiara una cosa: Berardi non vede l’ora di scendere in campo con lui per insegnargli a giocare a calcio.

