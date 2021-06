Dopo il carcere in Libia e la traversata col barcone, Ibra ha una squadra: “Balotelli il mio idolo”



Dalla traversata del Mediterraneo al carcere in Libia, fino alle notti in strada a Brescia: Ibra, gambiano di ventanni, è arrivato in Italia da solo quando ne aveva dodici, superando tantissime difficoltà e vivendo momenti molto difficili. Grazie all’aiuto di una famiglia di Montichiari adesso però ha una casa, si sta mettendo in regola con la burocrazia e continua a inseguire il suo sogno: diventare un calciatore professionista, come il suo idolo Mario Balotelli.

Continua a leggere



Dalla traversata del Mediterraneo al carcere in Libia, fino alle notti in strada a Brescia: Ibra, gambiano di ventanni, è arrivato in Italia da solo quando ne aveva dodici, superando tantissime difficoltà e vivendo momenti molto difficili. Grazie all’aiuto di una famiglia di Montichiari adesso però ha una casa, si sta mettendo in regola con la burocrazia e continua a inseguire il suo sogno: diventare un calciatore professionista, come il suo idolo Mario Balotelli.

Continua a leggere

Continua a leggere