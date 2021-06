“È gay ma non lo sa”, Jessica Antonini spiega cosa voleva dire con la frase su Davide Lorusso



Jessica Antonini è stata travolta dalle polemiche dopo la diffusione dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui dichiara i problemi nati nella sua relazione con Davide Lorusso. La modella avrebbe insinuato che il suo ex potesse essere gay, scatenando le reazioni dei fan che l’hanno accusata in queste ore, ragion per cui ha provato a spiegare le sue ragioni: “Non ho mai chiesto che fosse scritto questo, ho raccontato che lo sentivo distante anche nell’intimità.”

Continua a leggere



Jessica Antonini è stata travolta dalle polemiche dopo la diffusione dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui dichiara i problemi nati nella sua relazione con Davide Lorusso. La modella avrebbe insinuato che il suo ex potesse essere gay, scatenando le reazioni dei fan che l’hanno accusata in queste ore, ragion per cui ha provato a spiegare le sue ragioni: “Non ho mai chiesto che fosse scritto questo, ho raccontato che lo sentivo distante anche nell’intimità.”

Continua a leggere

Continua a leggere