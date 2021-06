Edinson Cavani è papà per la quarta volta, ecco il nome del bebè nato da Jocelyn Burgardt



Dopo Bautista, Lucas (nati dalla ex moglie) e India, il calciatore, ex attaccante del Napoli oggi al Manchester United, saluta l’arrivo del piccolo Silvestre. Cavani ha annunciato la nascita mostrando il bambino in una foto che lo ritrae un attimo dopo il parto, insieme alla compagna Jocelyn Burgardt.

Continua a leggere



Dopo Bautista, Lucas (nati dalla ex moglie) e India, il calciatore, ex attaccante del Napoli oggi al Manchester United, saluta l’arrivo del piccolo Silvestre. Cavani ha annunciato la nascita mostrando il bambino in una foto che lo ritrae un attimo dopo il parto, insieme alla compagna Jocelyn Burgardt.

Continua a leggere

Continua a leggere