Elenoire Ferruzzi si mostra sui social dopo tre mesi di ospedale, ecco come sta



Per i fan di Elenoire Ferruzzi è un vero sollievo vederla ritornare sui social, questa volta mostrandosi in viso. La showgirl transessuale ha rischiato grosso durante i tre mesi e mezzo di ricovero in ospedale, dopo aver contratto una forma grave di Coronavirus che impediva ai polmoni di inglobare ossigeno. Le sue condizioni di salute lo scorso marzo erano apparse gravi e fonti a lei vicine avevano fatto sapere di doversi preparare al peggio, perché non purtroppo non rispondeva alle cure. Oggi Elenoire sta meglio e promette ai suoi fan di tornare presto.

Continua a leggere



Per i fan di Elenoire Ferruzzi è un vero sollievo vederla ritornare sui social, questa volta mostrandosi in viso. La showgirl transessuale ha rischiato grosso durante i tre mesi e mezzo di ricovero in ospedale, dopo aver contratto una forma grave di Coronavirus che impediva ai polmoni di inglobare ossigeno. Le sue condizioni di salute lo scorso marzo erano apparse gravi e fonti a lei vicine avevano fatto sapere di doversi preparare al peggio, perché non purtroppo non rispondeva alle cure. Oggi Elenoire sta meglio e promette ai suoi fan di tornare presto.

Continua a leggere

Continua a leggere