Elisabetta festeggia il primo compleanno senza Filippo, ecco chi la accompagnerà al suo posto



Buckingham Palace ha annunciato che la Regina Elisabetta II alla fine ha deciso di celebrere il suo compleanno con lo storico evento del “Trooping the Colour”. Nonostante la morte del principe Filippo l’evento non è stato annullato, anche se a causa della pandemia sono previste numerose misure anticontagio. Sua maestà però ha scelto di non essere sola e di farsi accompagnare da una persona molto speciale per lei.

