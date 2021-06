Ema e Oms ribadiscono: “I vaccini contro il Covid sono efficaci e sicuri, abbiate fiducia”



Secondo l’Ente Europeo per i Medicinali e l’Organizzazione Mondiale della Sanità tutti i vaccini anti-Covid hanno superato una rigida valutazione per l’efficacia e la sicurezza e sono sottoposti a un monitoraggio continuo. Per questo serve “impegno” per “rafforzare la fiducia” delle persone.

