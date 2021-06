“Ero piccolo, inventai tutto”. Parla Davide, da cui scoppiò il Caso Veleno: 16 bimbi furono tolti ai genitori



Parla il ‘bambino zero’ dell’inchiesta sui ‘Diavoli della Bassa Modenese’ che ha ispirato la docu-serie ‘Veleno’ su Amazon Prime: “Colloqui anche di 8 ore. Non smettevano finché non dicevo quello che volevano loro. Avevo anche paura che, se non li avessi accontentati, sarei stato abbandonato dalla mia nuova famiglia, e così inventai tutto: per colpa mia 16 bambini sono stati tolti alle famiglie per abusi sessuali”.

