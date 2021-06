Esce di casa e sparisce nel nulla, Chiara trovata morta a 16 anni in una scarpata in Valsamoggia



La vittima è Chiara Gualzetti di cui non si avevano sue notizie da ieri, quando era uscita di casa. I genitori avevano segnalato la sparizione anche con appelli social ed erano partite le ricerche ma purtroppo oggi pomeriggio la drammatica scoperta del suo copro senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia.

