Ester Glam incinta, l’ex volto di Uomini e Donne rivela sesso e nome del bebè



Ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, Ester è incinta per la seconda volta dal compagno Luca Baldacci, dopo Gabriele. La famiglia ha annunciato con un post Instagram sesso e nome del bebè in arrivo: “Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo, saremo una squadra perfetta”.

Continua a leggere



Ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, Ester è incinta per la seconda volta dal compagno Luca Baldacci, dopo Gabriele. La famiglia ha annunciato con un post Instagram sesso e nome del bebè in arrivo: “Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo, saremo una squadra perfetta”.

Continua a leggere

Continua a leggere