Ettore, in coma a Bergamo per Covid, fu curato a Palermo: “Grazie Sicilia, mi avete salvato la vita”



Il bergamasco Ettore Consonni, 62 anni, è tornato in Sicilia per ringraziare i medici e gli infermieri che lo hanno salvato dal Covid un anno fa. Era stato trasportato in coma a Palermo durante la prima ondata, quando in Lombardia gli ospedali erano al collasso.

