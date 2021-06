Ex ballerina di Amici diventa nonna a 43 anni



Per dieci anni è stata una delle ballerine professioniste del talent show di Maria De Filippi: Maria Zaffino lasciò il programma quando diventò mamma per la seconda volta, ma non smise di lavorare e oggi manda avanti una scuola di danza. E sta per diventare nonna: la primogenita Chiara è incinta.

