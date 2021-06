Famiglia muore in un incidente mentre torna in Moldavia dall’Italia: si salva un bimbo di 10 anni



Madre, padre e figlia di sette anni sono morti in un drammatico incidente avvenuto in Romania nella contea di Cluj. La famiglia Vrabie, da anni residente nel Reggiano, a Guastalla, stava tornando in Moldavia, per trascorrere alcuni giorni di vacanza con alcuni parenti quando è avvenuto lo schianto con un camion.

Continua a leggere



Madre, padre e figlia di sette anni sono morti in un drammatico incidente avvenuto in Romania nella contea di Cluj. La famiglia Vrabie, da anni residente nel Reggiano, a Guastalla, stava tornando in Moldavia, per trascorrere alcuni giorni di vacanza con alcuni parenti quando è avvenuto lo schianto con un camion.

Continua a leggere

Continua a leggere