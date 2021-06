Fariba Tehrani su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Inizialmente ero scettica”



Mamma Fariba ammette il suo iniziale scetticismo nei confronti della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che oggi sa essere la persona giusta per sua figlia: “Sono molto simili e felici”. Nel suo cuore invece non c’è nessun uomo: “Non mi sono più innamorata”, nonostante vorrebbe avere al suo fianco: “Ho un sacco di amore che mi esplode dentro e non so a chi darlo”. Ma trovare la persona giusta non è semplice: “Oggi ai giovani piacciono le milf, agli uomini grandi piacciono le ragazzine”.

Continua a leggere



Mamma Fariba ammette il suo iniziale scetticismo nei confronti della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che oggi sa essere la persona giusta per sua figlia: “Sono molto simili e felici”. Nel suo cuore invece non c’è nessun uomo: “Non mi sono più innamorata”, nonostante vorrebbe avere al suo fianco: “Ho un sacco di amore che mi esplode dentro e non so a chi darlo”. Ma trovare la persona giusta non è semplice: “Oggi ai giovani piacciono le milf, agli uomini grandi piacciono le ragazzine”.

Continua a leggere

Continua a leggere