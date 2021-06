Femminicidio Marianna Sandonà: 20 anni di carcere per il killer, il suo ex Luigi Segnini



I giudici della corte d’Appello di Venezia hanno confermato la condanna a 20 anni di carcere a carico di Luigi Segnini, 41 anni, per l’omicidio della sua ex, Marianna Sandonà. L’uomo uccise la donna con 19 coltellate poi si accanì anche con un amico di lei, che l’aveva accompagnata a quell’incontro per proteggerla.

