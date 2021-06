Fermati in strada a Palermo, accerchiano e picchiano i carabinieri



L’assurdo episodio si è consumato nel pieno centro storico di Palermo, in via Magliocco, dove una pattuglia di carabinieri composta da tre militari era impegnata nei controlli per la movida tra i giovani. “Un atto violento e inaccettabile” ha dichiarato il Sindaco Orlando, aggiungendo: “Ai militari che ogni giorno con grande senso del dovere garantiscono il rispetto della legalità in città, va la mia vicinanza”.

