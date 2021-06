Ferrara, bimbo di un anno trovato morto in casa, la mamma ai carabinieri: “L’ho ucciso io”



Al momento non è stato preso nessun provvedimento nei confronti della donna di 29 anni che questa mattina ha chiamato il 112 denunciando la morte del figlio. Il piccolo di solo un anno è stato ritrovato senza vita nella casa di Ferrara dove viveva con la mamma soccorsa in stato confusionale. Ai militari avrebbe raccontato di averlo ucciso ma al momento la donna, che è stata ricoverata in ospedale nel reparto di Psichiatria dopo un tentativo di suicidio, non è in grado di essere interrogata.

