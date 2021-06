Festival di Yulin, la crudeltà dell’uomo e il dolore degli animali che tutti dovremmo vedere



Il Dog Meat Trade c’è sempre, non solo al Festival Yulin in Cina, e in tutta l’Asia. Gli attivisti stimano che sono circa 30milioni i cani macellati ogni anno. Ma qualcosa sta cambiando, c’è una maggiore consapevolezza da parte della popolazione cinese. L’esposizione del dolore e delle pratiche brutali è necessaria per sensibilizzare sulla violenza contro gli animali.

