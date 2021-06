Filippo Bisciglia e l’appello all’ex fidanzata: “Vorrei rivederla”



Curioso messaggio del conduttore di Temptation Island (in onda dal 30 giugno) alla sua prima fidanzata, una ragazza di nome Annalisa. La compagna Pamela Camassa può stare tranquilla, però. A tanti anni di distanza, Bisciglia vorrebbe solo chiederle scusa per come si è comportato con lei: “Ero geloso e pesante”.

