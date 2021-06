Firenze, trattore si ribalta su un pendio: muore schiacciato operaio di 24 anni



Lorenzo Fino, un operaio di 24 anni, è morto stamattina mentre lavorava in un terreno della fattoria “Panzanello”, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Il giovane è stato schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è rovesciato su un pendio coltivato a ulivi. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

