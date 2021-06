Flora Canto incinta: “Farò un parto cesareo”, la dedica di Enrico Brignano



Flora Canto vicina al parto è raggiante per la nascita di Niccolò, futuro fratellino minore di Martina la prima figlia nata nel 2017 dall’amore con Enrico Brignano. Raggiunta dal settimanale Di Più, la conduttrice ha fatto sapere di aver già programmato la data di nascita del piccolo che avverrà nella Capitale con parto cesareo, come già fu con Martina. Enrico Brignano ha condiviso uno scatto di Flora con il pancione e la piccola Martina, insieme ad una dolce dedica d’amore: “Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”.

Continua a leggere



Flora Canto vicina al parto è raggiante per la nascita di Niccolò, futuro fratellino minore di Martina la prima figlia nata nel 2017 dall’amore con Enrico Brignano. Raggiunta dal settimanale Di Più, la conduttrice ha fatto sapere di aver già programmato la data di nascita del piccolo che avverrà nella Capitale con parto cesareo, come già fu con Martina. Enrico Brignano ha condiviso uno scatto di Flora con il pancione e la piccola Martina, insieme ad una dolce dedica d’amore: “Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”.

Continua a leggere

Continua a leggere