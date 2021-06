Focolaio variante Delta a Piacenza nel polo logistico, 24 casi: “Molti utilizzano bus per Cremona”



Un focolaio di variante Delta (ex indiana) è stato individuato nel polo logistico di Piacenza. L’infezione è partita all’interno di due aziende. Sono dieci i dipendenti infettati dalla mutazione, mentre gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. L’Ausl aveva lanciato appelli a sottoporsi a tampone per i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona. Non ci sarebbero casi gravi.

Continua a leggere



Un focolaio di variante Delta (ex indiana) è stato individuato nel polo logistico di Piacenza. L’infezione è partita all’interno di due aziende. Sono dieci i dipendenti infettati dalla mutazione, mentre gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. L’Ausl aveva lanciato appelli a sottoporsi a tampone per i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona. Non ci sarebbero casi gravi.

Continua a leggere

Continua a leggere