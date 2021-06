Foggia, truffa all’Inps: in casa di un medico trovati 17mila euro nascosti in lavatrice



Un medico, un funzionario amministrativo e un dipendente del patronato Caf avrebbero ricevuto soldi in cambio del riconoscimento dell’inabilità anche senza visita medica. Corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso ideologico e materiale, truffa ai danni dell’Inps: sono queste le accuse formulate dalla polizia e dalla guardia di finanza di Foggia alle quali sono chiamati a rispondere.

