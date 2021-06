Follia in Sicilia, in auto tenta di travolgere cognato che lo accoltella: due arresti



Follia a Palagonia, nel Catanese, dove un diverbio tra i due parenti è degenerato in aggressione: un 29enne al culmine di una lite per vecchi rancori familiari ha tentato di travolgere più volte con una vettura il cognato 28enne che, dopo essergli sfuggito, lo ha accoltellato mandandolo in ospedale. I due uomini sono stati entrambi arrestati dai carabinieri.

