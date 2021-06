“Foto con l’uccello in mano”, torna l’ironia di Elettra Lamborghini ma lontana dall’Italia



L’ironia social di Elettra Lamborghini è stata più volte rimarcata nel confronto con la versione scialba mostrata a L’Isola dei Famosi 2021. La poltrona da opinionista non è stata speculare al suo profilo Instagram, tutt’altro, tant’è che al primo post mentre è in vacanza lontano dall’Italia i fan si sono scatenati. “Foto con l uccello in mano… gli invidiosi diranno che é photoshop” scrive e allude al piccolo volatile che si scorge a malapena sul suo palmo.

