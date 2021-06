Francesca Fioretti, la vita dopo Davide Astori: “Mi innamorerò ancora”



Francesca Fioretti non ha ritrovato l’amore in un altro uomo dopo la morte di Davide Astori. La mamma della piccola Vittoria non esclude però di potersi rinnamorare: “L’amore è molto più forte del dolore e se penso al mio futuro mi vedo sicuramente a fianco ad una persona coraggiosa”, racconta in un’intervista a Mowmag.com. Inoltre Vittoria chiede spesso se è in arrivo un fratellino: “Ma non c’è nessuno che ti sposa?”.

