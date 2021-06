Francesco Monte parla del rapporto con Tommaso Zorzi: la reazione quando gli nominano Giulia Salemi



Francesco Monte, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, ha fatto chiarezza su come si è evoluto il suo rapporto con Tommaso Zorzi. I dissapori del passato sembrano ormai solo un ricordo. Quando la conduttrice ha menzionato di sfuggita Giulia Salemi, però, si è spazientito.

Continua a leggere



Francesco Monte, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, ha fatto chiarezza su come si è evoluto il suo rapporto con Tommaso Zorzi. I dissapori del passato sembrano ormai solo un ricordo. Quando la conduttrice ha menzionato di sfuggita Giulia Salemi, però, si è spazientito.

Continua a leggere

Continua a leggere