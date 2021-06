Funivia Mottarone, forchettoni sulla cabina anche il 28 febbraio: il video esclusivo di Fanpage.it



In un video esclusivo inoltrato alla redazione di Fanpage.it è possibile vedere i forchettoni rossi inseriti sulla cabina numero 3 della funivia del Mottarone già il 28 febbraio del 2021. Così come confermato dai carabinieri di Verbania, la struttura è stata in funzione fino ai primi giorni di marzo, quando il Piemonte è entrato in zona rossa per il contagio da Covid-19.

Continua a leggere



In un video esclusivo inoltrato alla redazione di Fanpage.it è possibile vedere i forchettoni rossi inseriti sulla cabina numero 3 della funivia del Mottarone già il 28 febbraio del 2021. Così come confermato dai carabinieri di Verbania, la struttura è stata in funzione fino ai primi giorni di marzo, quando il Piemonte è entrato in zona rossa per il contagio da Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere