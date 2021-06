Funivia Stresa Mottarone, si indaga su due incidenti ad Alpyland: impianto gestito da Luigi Nerini



Nel mirino della Procura di Verbania ci sono anche altri due incidenti avvenuti nel 2017 e nel 2019 ad Alpyland, la pista di bob su rotaia in vetta al monte Mottarone la cui gestione è riconducibile a Luigi Nerini, uno degli indagati per il dramma della funivia in cui hanno perso la vita – domenica 23 maggio – 14 persone.

