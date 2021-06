Gabry Ponte diventa papà, è nata la figlia Alice



È lo stesso dj e producer a dare notizia dell’arrivo in casa della piccola Alice, pubblicando una foto della bambina appena nata. Per Gabry Ponte si tratta di una grande felicità dopo un periodo complesso, fatto soprattutto di problemi di salute. Come molti ricorderanno, di recente il musicista era stato operato al cuore.

