Galli a Fanpage.it: “Grazie ai vaccini una nuova ondata non sarà grave come l’anno scorso”



Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano: “Il mio ottimismo deriva dal fatto di avere comunque molti vaccinati, alcuni dei quali potrebbero infettarsi ma nella quasi totalità dei casi non finirebbero né in ospedale, né in rianimazione né tanto meno al cimitero”.

Continua a leggere



Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano: “Il mio ottimismo deriva dal fatto di avere comunque molti vaccinati, alcuni dei quali potrebbero infettarsi ma nella quasi totalità dei casi non finirebbero né in ospedale, né in rianimazione né tanto meno al cimitero”.

Continua a leggere

Continua a leggere