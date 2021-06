Giacomo Czerny: “La prima volta che mi sono separato da Martina Grado abbiamo pianto entrambi”



Un legame tanto forte quello tra Giacomo Czerny e Martina Grado da rendere ai due difficile separarsi, perfino se solo per qualche giorno. A dichiararlo è l’ex tronista di Uomini e Donne che ha concluso il suo percorso da poco più di un mese: “Quando per la prima volta ci siamo separati per qualche giorno, lei piangeva. Io ho pianto dopo”.

