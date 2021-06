Giallo nel Leccese, trovato morto 21enne: soccorsi arrivati mentre il padre provava a rianimarlo



Il corpo privo di vita di un ragazzo di 21 anni è stato trovato in un appezzamento di terreno nelle campagne di Carmiano, nella provincia di Lecce. Le cause del decesso del giovane non sono ancora chiare. A dare l’allarme è stato il padre che ha provato a rianimarlo purtroppo senza successo. Indagano i carabinieri.

