Gigi D’Alessio furtivo con Denise Esposito nel video in macchina, ai fan: “Zitti, zitti”



Gigi D’Alessio l’avrebbe conosciuta la scorsa estate a Capri e da allora non l’avrebbe più lasciata, cercando di proteggere la loro relazione dagli occhi indiscreti del gossip che con Denise non avrebbe nulla a che vedere. Eppure è bastato un video circolato sui social nel quale la coppia viene sorpresa mano nella mano per riaccendere la curiosità sulla vita privata del cantante, che a marzo 2020 ha ufficializzato la rottura con Anna Tatangelo. Appena un mese dopo gli indizi social lasciano ipotizzare che sia scoppiata la passione con la 28enne napoletana.

