Giordano Mazzocchi ritrova l’amore dopo Nilufar Addati, chi è la nuova fidanzata



Si chiama Arianna mora la giovane parrucchiera che avrebbe rubato il cuore di Giordano Mazzocchi, scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Bruna e bellissima, Arianna è stata avvistata più volte in compagnia dell’ex corteggiatore, soprattutto in occasione di un weekend romantico. Ma i due non sono ancora usciti allo scoperto.

