Giorgia Soleri, la lotta contro la vulvodinia: “Serve una legge che tuteli la salute delle donne”



Giorgia Soleri, modella e attivista fidanzata con Damiano David dei Maneskin, racconta a Fanpage.it la sua lotta contro la vulvodinia, una malattia che colpisce una donna su sette della quale di parla ancora pochissimo: “Nessuno sapeva dare risposta al mio dolore. Dicevano che ero esagerata, che avevo paura del sesso, è stato umiliante”. Non ha mai lasciato che la malattia prendesse il sopravvento e oggi non permette a nessuno di etichettarla in virtù della sua vita privata: “Esisto a prescindere da chi frequento. Sono innanzitutto una donna che lotta per i propri diritti”.

