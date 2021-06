Giorgio Armani in ospedale dopo un incidente: “Sono stato ricoverato per 15 giorni”



Al termine del suo ultimo show a palazzo Orsini, Giorgio Armani prende la parola per confermare le voci circolate negli ultimi giorni. “Circolano le voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato”, ha spiegato lo stilista.

