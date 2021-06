Giovanni Di Lorenzo e la fidanzata Clarissa Franchi sono diventati una famiglia con Azzurra



Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi sono fidanzati e hanno una figlia di un anno, Azzurra. Il difensore della Nazione durante un’intervista ha raccontato: “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo tutto. Anche lei sa il fatto suo e sono contento dei suoi risultati”. Dice di non amare le sorprese, ma con Clarissa è diverso: “L’ultima volta le ho regalato una borsa a sorpresa. Le donne vanno matte per le borse”. Quando ha scoperto di essere stato convocato in Nazionale era sul divano con la fidanzata.

