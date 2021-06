Gli scatti rubati di Harry Styles beccato in vacanza a Venezia



Harry Styles è stato beccato dai paparazzi in Laguna. Il cantante inglese si è concesso una vacanza a Venezia ed è stato immortalato mentre godeva delle bellezze del capoluogo veneto in compagnia di alcuni amici. Non è certo che il divo sia in Italia solo per godersi qualche giorno di relax, ma ogni volta che mette piede nel Bel Paese scatena la foga delle sue fan.

Continua a leggere



Harry Styles è stato beccato dai paparazzi in Laguna. Il cantante inglese si è concesso una vacanza a Venezia ed è stato immortalato mentre godeva delle bellezze del capoluogo veneto in compagnia di alcuni amici. Non è certo che il divo sia in Italia solo per godersi qualche giorno di relax, ma ogni volta che mette piede nel Bel Paese scatena la foga delle sue fan.

Continua a leggere

Continua a leggere