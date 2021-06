“Grazie a tutti”: il messaggio lasciato in un biglietto al bar del paese dai genitori di Nicola Tanturli



Leonardo e Giuseppina Tanturli, genitori di Nicola, il bimbo scomparso e poi ritrovato sano e salvo nell’Alto Mugello, hanno lasciato nel bar di Quadalto un biglietto per ringraziare quanti sono stati vicini alla loro famiglia in quei momenti difficili vissuti dopo la sparizione del piccolo: “Grazie a tutti per l’eccezionale partecipazione veramente commovente”.

