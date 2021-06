Green pass europeo entra in vigore il 1 luglio, firmato il regolamento: ecco come ottenerlo



Con la firma del regolamento da parte dei presidenti di Parlamento e Commissione Ue e del primo ministro portoghese in rappresentanza degli Stati membri, il green pass europeo è ufficialmente istituito. Entrerà in vigore il 1 luglio e servirà a rilanciare i viaggi in Europa. Tre le strade per ottenerlo: tampone negativo, vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus.

Continua a leggere



Con la firma del regolamento da parte dei presidenti di Parlamento e Commissione Ue e del primo ministro portoghese in rappresentanza degli Stati membri, il green pass europeo è ufficialmente istituito. Entrerà in vigore il 1 luglio e servirà a rilanciare i viaggi in Europa. Tre le strade per ottenerlo: tampone negativo, vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus.

Continua a leggere

Continua a leggere